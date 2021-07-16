RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Субсидії вже перепризначили для 2 млн українців, - Шмигаль

Автор: Олександр Білоус

Станом на сьогоднішній день субсидії перепризначили для 2 млн домогосподарств. З них в автоматичному режимі - для 1,7 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" в Раді, яке транслювалося в Youtube.

"Кількість перепризначених субсидій на сьогодні вже 2 млн, а 1,7 млн громадян отримали перепризначення без додаткових звернень і заяв, тобто в автоматичному режимі. Ще фактично 300 тисяч написали відповідні заяви, держава перевірила дійсно малозабезпеченість або незахищеність цих верств населення цих домогосподарств, цих сімей", - сказав він.

Він зазначив, що зараз основа задача - "відсіяти тих людей, які мають там п'ять квартир, здають її з навантаженням субсидіями при здачі такої квартири, без оформлення договорів, до речі".

Нагадаємо, станом на кінець опалювального сезону 2020/2021 років субсидії отримували майже 3 млн домогосподарств. Кабінет міністрів вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Решта 460 тисяч будуть подавати декларації.

Читайте РБК-Україна в Google News
субсідіївыплаты