Суботня злива в Києві оновила історичний рекорд

Дощ у Києві на минулих вихідних побив рекорд за всю історію спостережень з 1891 року. У суботу, 17 жовтня, в столиці випало 42 мм опадів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Таким чином, попередній рекорд для цього дня 2005 року перевищено на 14 мм.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна осінь у 2020 році прийшла в Київ тільки на Покрову. Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилася нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. Таким чином, метеорологічна осінь прийшла Київ пізніше всього історії. До цього пізніше вона приходила в столицю 7 жовтня 1999 року.

За даними синоптиків, в цьому році метеорологічне літо, який почалося 5 червня, закінчилося 14 жовтня і в цілому тривало 132 дні.

Нагадаємо, ніч на середу, 14 жовтня, в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 14,5 градусів тепла. Це був четвертий температурний рекорд у столиці з початку жовтня.

Зазначимо, прогнозом Укргідрометцентру, в жовтні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 6-12 градусів, що в межах середніх багаторічних значень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-65 мм.

Місячна норма опадів для Києва в жовтні становить 35 мм.