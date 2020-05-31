Стиковка з МКС і місія астронавтів: що потрібно знати про політ SpaceX

За планом компанії SpaceX корабель Crew Dragon з американськими астронавтами Бобом Бенкеном і Дугласом Харлі на борту долетять до Міжнародної космічної станції о 17:29 за Києвом. Протягом наступних двох годин буде проводиться стиковка корабля зі станцією, а о 19:45 астронавти повинні переступити поріг МКС. Подробиці польоту американських астронавтів на кораблі SpaceX і основні цілі місії Demo-2 - в матеріалі РБК-Україна.

Політ Crew Dragon до МКС

Старт ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon відбувся приблизно о 22:20 з мису Канаверал. Перший ступінь ракети відокремився приблизно через 3 хвилини після старту і через 10 хвилин приземлився на платформу SpaceX в Атлантичному океані. Другий ступінь мав згоріти в атмосфері. Корабель увійшов у режим невагомості і продовжив рух до МКС, використовуючи власні двигуни.

Відразу ж після відділення корабля від ракети астронавти вийшли на зв'язок із Землею і зняли скафандри SpaceX. Як повідомила компанія, американцям потрібно було відпочити. Перед стикуванням з МКС Бенкен і Харлі знову одягнуть скафандри, які повинні їх захистити у разі розгерметизації корабля. Скафандри SpaceX оснащені системами подачі повітря, підтримання температурного режиму і тиску. Спеціальні рукавички дозволяють користуватися тачскрінами корабля.

У даний час корабель Crew Dragon c астронавтами наближається до Міжнародної космічної станції. "Все йде за планом. Crew Dragon знаходиться вже у 30 км від станції. Екіпаж МКС бачить корабель", - передає центр польотів NASA.

Місія американських астронавтів Demo-2

Основне завдання місії на даному етапі - підтвердити безпеку польотів Crew Dragon і стикування з МКС з людьми на борту. Бенкен і Харлі повинні випробувати системи управління кораблем на орбіті, і за допомогою маневрових двигунів позиціонувати Crew Dragon для зустрічі і подальшого стикування з Міжнародною космічною станцією. Крім того, вони перевірять, як працюють системи контролю навколишнього середовища, життєзабезпечення і терморегуляції корабля. Стикування повинно відбутися в автоматичному режимі, але астронавти будуть контролювати всі етапи приєднання до МКС і у разі необхідності перейдуть на ручний режим управління.

На станції американці продовжать тестувати системи корабля Crew Dragon і готувати його до повернення на Землю. Місія Бенкена і Харлі в космосі триватиме від 30 до 119 діб. Остаточне рішення має прийняти NASA безпосередньо вже після стикування. Після рішення про повернення на Землю корабель від'єднається від МКС і протягом 12 хвилин увійде в атмосферу Землі. Посадка буде відбуватися в спеціальній капсулі за допомогою парашута. Посеред Атлантики американців підбере рятувальне судно Go Navigator і доставить їх на місце старту, мис Канаверал.

Якщо все пройде за планом компанія Ілона Маска повинна провести шість польотів до МКС за контрактом з NASA на суму 2,6 млрд доларів. До речі, компанія Boeing також уклала з американським космічним агентством схожу угоду на суму 4,2 млрд доларів і зобов'язується доставити астронавтів на МКС на своєму апараті CST-100 Starliner.

Велике завдання від Маска

Відразу ж після вдалого пуску Crew Dragon Маск заявив, що ця місія стане "першим кроком на шляху до того, щоб люди стали мультіпланетним видом". За ідеєю Маска, політ на Місяць повинен відбутися протягом наступних кількох років. Але, він попередив, що говорити про перемогу рано, оскільки на шляху до місячної місії пріоритетним у даний момент є благополучне повернення астронавтів на Землю. Також, він вважає дуже важливим зробити в подальшому, щоб польоти до МКС з людьми на борту повторювалися знову і знову. У Росії з оптимізмом поставилися до пуску SpaceX і заявили, що американська пілотована космічна програма дозволить мати дві системи доставки людей на МКС.