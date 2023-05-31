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Стягивают ПВО и старые танки. Оккупанты проводят "ротацию" после взрывов в Мариуполе

Фото: после взрывов в Мариуполе россияне тянут "Бук" и устаревшие танки Т-62 вместо разбитых Т-72 (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты после очередных масштабных "хлопков" во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области занимаются ротацией личного состава и заменой разбитой техники, усиливая позиции ПВО.

Фото, подтверждающие "бурную деятельность" захватчиков опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Оккупанты начали стягивать на замену "уставшей" другую технику. Старое дерьмо Т-62 вместо потерянных Т-72. Плюс, снова системы ПВО "Бук", - рассказал он.

То же, по данным Андрющенко, происходит и с личным составом захватчиков. Сейчас "новое пополнение" рядов оккупантов, по его данным, направляется в сторону Мангуша и Бердянска.

"Паники нет", однако немного тревожно", - так описал состояние россиян советник мэра.

Взрывы в Мариуполе Донецкой области

В портовом городе, который россияне оккупировали и используют сейчас в качестве военного анклава, постоянно звучат взрывы. Так, во время недавних "воскресных хлопков" прилетело неподалеку от города, из-за чего около 100 оккупантов были ликвидированы.

После этого среди захватчиков, по всей видимости, началась настоящая паника. В частности, буквально вчера образовались многокилометровые заторы из фур и легковых авто в сторону границы с Россией в районе Новоазовска, где расположен пункт пропуска на границе с РФ - Новоазовск - Весело-Вознесенка.

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Мариупольвибухи