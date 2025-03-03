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Создал ботоферму для "разгона" пропаганды. СБУ разоблачила трех агентов РФ

Фото: СБУ разоблачила трех агентов РФ (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ задержала трех приспешников российских спецслужб на Полтавщине, которые проводили информационные диверсии против Украины. Среди задержанных - бывший функционер "Партии регионов" и ІТ-специалист.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задержала на Полтавщине трех человек, которые занимались информационными диверсиями в пользу России. Злоумышленники осуществляли антиукраинскую деятельность, распространяя пропаганду и дискредитируя украинские силы обороны.

Одним из задержанных является бывший функционер запрещенной "Партии регионов", который публиковал статьи для прокремлевских изданий, среди которых российское интернет-издание "Фонд стратегической культуры".

Мужчина подготовил десятки публикаций, в которых оправдывал агрессию России и пытался очернить украинскую армию. Во избежание обнаружения он создавал контент под псевдонимом и пользовался анонимными чатами для общения с представителями российских спецслужб.

 
Фото: Служба безопасности Украины

Другой задержанный - местный житель, который уже имел судимость за распространение прокремлевской пропаганды. Во время испытательного срока он снова нарушил закон, размещая на своей странице в Facebook сообщения, которые отрицали военные преступления России и призывали к государственному перевороту в Украине.

Разоблачение ботофермы

Кроме того, киберспециалисты СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили в Горишних Плавнях ІТ-специалиста, который создал ботоферму для распространения пророссийских нарративов в интернете.

Злоумышленник массово регистрировал мобильные номера украинских операторов и создавал фейковые аккаунты в соцсетях. Эти аккаунты использовались для распространения российского контента под видом якобы украинских пользователей. Сейчас было нейтрализовано более 10 тысяч псевдостраниц.

Задержанным предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за государственную измену и оправдание агрессии России.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

 
Фото: Служба безопасности Украины

Совместная операция проводилась сотрудниками СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что правоохранители задержали российских агентов-поджигателей, действовавших сразу в трех областях Украины.

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