Мэр Киева Виталий Кличко выступил онлайн на учредительном заседании Совместного консультативного комитета между Европейским Комитетом Регионов и Украиной, которое проходит в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, новая структура планирует оказывать украинским громадам практическую помощь.

"Чрезвычайно своевременным является новый призыв партнеров о практической помощи Украине для преодоления вызовов этой зимы. Он включает в себя три ключевых направления поддержки: энергетическую помощь, обеспечение жизненно необходимых услуг, экспертную поддержку", - рассказал он.

Как добавил мэр, реализовать эту помощь предлагают через три механизма:

уже имеющиеся партнерства между европейскими и украинскими муниципалитетами;

национальные механизмы государств ЕС и механизм для частных организаций;

через Ассоциацию городов Украины.

Совместный консультативный комитет – это еще один шаг к европейскому будущему Украины, отметил Кличко.

"Как почетный член Европейского Комитета Регионов, хорошо знаю, насколько важно, когда города и регионы имеют реальный голос в принятии решений. Поблагодарил европейских партнеров и всех, кто приложил усилия, чтобы этот Совместный консультативный комитет был создан и работал. Это еще один шаг к европейскому будущему Украины. И еще одна возможность для украинских громад, которые реализуют реформы на евроатлантическом пути Украины, формировать политику снизу – по запросу людей", - написал он.

Кличко подчеркнул, что украинская сторона открыта к сотрудничеству и готова обеспечить всю необходимую коммуникацию, чтобы призыв партнеров превратился в реальную помощь для миллионов украинцев в громадах.