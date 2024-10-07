Степень инклюзивности в политике следует повышать, - Шуляк

В Украине следует улучшать избирательное законодательство и сделать послевоенные выборы максимально инклюзивными. Речь идет не только об обустройстве на первых послевоенных выборах участков с учетом потребностей маломобильных людей, количество которых после победы Украины может приблизиться к 50%, но и о доступности к участию в выборах большего количества ветеранов, военных, женщин и молодежи.

Она отметила, что действующий Избирательный кодекс содержит немало прогрессивных норм обеспечения избирательных прав людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Впрочем, мы понимаем, что вызовы полномасштабной войны нуждаются в значительном расширении инклюзивности избирательного процесса.

"Первое, на что бы хотела обратить внимание – это ветераны. По последним подсчетам, в Украине сейчас 1 миллион 300 тысяч ветеранов, среди которых – много людей с инвалидностью. Также следует понимать, что к маломобильным людям также могут принадлежать и пожилые люди, и временно маломобильные (например, беременные или мамы с детьми в колясках). И таких избирателей может быть до 40%. Следовательно, максимально приспособить избирательную инфраструктуру для удобства таких граждан", - подчеркнула Шуляк.

Она пояснила, что согласно законодательству на участке по крайней мере 1 кабинка для голосования должна быть в ширину 110 сантиметров, а в ней столик – высотой 75 сантиметров с пространством снизу, чтобы там удобно мог расположиться человек на коляске. Также закон требует наличия пандусов. Впрочем, по факту далеко не всегда все эти требования соблюдаются. Так, на последних выборах около 3000 участков не были оборудованы пандусами, а проблемы с доступностью для маломобильных избирателей имели более 16% участков.

Кроме этого, парламентария отметила, что потребность в инклюзивности относительно избирательного процесса значительно шире, чем физическая доступность и приспособленность участков. Немаловажным аспектом остается обеспечение инклюзивности по отношению к гражданам, желающим принять участие в них в качестве кандидатов. В частности, нужно поощрять участие в этих процессах и политическую жизнь страны в целом как можно больше ветеранов, военнослужащих, а также женщин и, особенно, молодежь.

"Инклюзивность избирательного права не ограничивается только пандусами. Барьеры следует преодолевать не только на дорогах, но и в головах. В контексте инклюзивности избирательного процесса, большим вопросом является обеспечение права быть избранными для украинцев. В том числе это касается и военнослужащих, и ветеранов". и женщин. Мы понимаем, что ныне украинское общество в немалой степени милитаризовано", - подчеркнула Шуляк. ʼʼ

По ее словам, оборотной стороной милитаризации может стать рост патриархальных настроений, приоритета для мужчин в выдвижении на любые должности. Поэтому вопрос гендерных квот также актуален. Более того – важно пересмотреть и гендерные квоты, которые на сегодня составляют 40%, но по факту они не выдерживаются.

Реальное выравнивание гендерной диспропорции, считает она, нужно не только с точки зрения справедливости, но и для качества принимаемых на государственном уровне решений. В частности, на качестве решений, касающихся восстановления Украины.