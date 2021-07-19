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Студенти-медики зможуть перездати "Крок 2" раніше: МОЗ визначає дати

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я дозволило студентам-медикам, які не склали державний іспит "Крок 2" або отримали незадовільну оцінку, перездати його раніше. Студенти зможуть скласти іспит повторно не через рік, як вимагалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ.

Як пояснили в міністерстві, таке рішення забезпечить рівні права випускників спеціальностей, які складали інтегрований іспит "Крок" та перездавали його через 2 місяці після першої спроби, та випускників, які вимушені рік чекати повторної спроби.

"Як показав аналіз, вимога - перескласти іспит лише за рік - не сприяла покращенню якості освіти", - додали в МОЗ.

Наразі міністерство визначає дати додаткового перескладання іспиту "Крок 2". Про дати найближчим часом має повідомити Центр тестування при МОЗ України.

Зазначимо, за даними МОЗ, цьогоріч державний іспит для медиків не склали 718 студентів: 276 українців та 442 іноземці. Загалом іспит "Крок 2" складали 7316 українських та 3210 іноземних студентів.

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Мінстерство охорони здоров'я Українистудентымедики