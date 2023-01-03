ua ru
Вт, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Студенческая сборная Украины по хоккею проиграла второй матч турне по Канаде

Новина українською →
Калгари, Вторник 03 января 2023 11:09
Студенческая сборная Украины по хоккею проиграла второй матч турне по Канаде Фото: Студенческая сборная Украины проиграла второй матч в Канаде (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Поражением от "Калгари Динос" завершился очередной спарринг за океаном сборной Украины в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Калгари Динос" – Студенческая сборная Украины – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: Уайт, 33:55, Скунберт, 39:50, Аппер, 59:36 – М. Симчук, 29:06

Старт встречи был за хозяевами. "Динозавры" прижали украинцев к воротам и постоянно нагнетали ситуацию у владений Кубрицкого. Однако "сине-желтые" выдержали давление канадских студентов. Впоследствии начали отвечать атаками на выпады соперника.

Повела в счете сборная Украины в середине второго периода. Это Михаил Симчук в большинстве бросил с правого края почти от борта, а голкипер хозяев Станковски парировать удар не смог – 0:1. Тем не менее, "Калгари Динос" быстро отыгрались, когда Уайт подставил клюшку под выстрел Де Йонга от синей линии.

А под занавес второй 20-минутки "динозавры" вышли вперед. Хозяевам площадки удалась вертикальная атака. В ее заверение Скунберт хладнокровно отправил шайбу за линию. В финальном периоде "сине-желтые" пытались отыграться, под занавес даже выпустили шестого полевого, но пропустили в пустые ворота от Аппера...

Следующий поединок студенческая сборная Украины проведет против Университета Альберты. Матч запланирован на 4 января. Старт встречи – в 04:00 по киевскому времени.

К слову, накануне составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины хоккей
NEWS
Украинские воины отбили 13 атак и сбили вертолет врага, - Генштаб
Украинские воины отбили 13 атак и сбили вертолет врага, - Генштаб
DAILY
"Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село
Юлия Акимовакорреспондент "Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село