Студенческая сборная Украины по хоккею поедет в турне по Канаде: список соперников

Тренеры национальной команды Вадим Шахрайчук и Константин Симчук берут в Канаду 22-х подопечных. Перед стартом Всемирных студенческих игр ряды сборной пополнят несколько более опытных исполнителей.

В понедельник "сине-желтые" отправятся автобусом в Варшаву. Из польской столицы сборная Украины улетит в Канаду, где серией матчей будет готовиться к Универсиаде-2023. Соперниками студенческой сборной в контрольных поединках станет ряд университетских команд.

Состав студенческой сборной Украины для участия в Hockey Can't Stop Tour:

Вратари: Дьяченко, Кубрицкий, Сердюк

Защитники: Григорьев, Сысак, Гребенык, Ратушный, Матусевич, Варава, Палийчук

Нападающие: Бородай, Целогородцев, Чиканцев, Грабовецкий, Кривошапкин, Матейченко, Мазур, Панченко, Ружников, М. Симчук, Ступак, Зинченко

31 декабря студенческая сборная Украины встретится с Университетом Саскачевана, 3 января – с Университетом Калгари, 4 января – с Университетом Альберты, 10 января – с Университетом Манитобы. На Универсиаде-2023 "сине-желтые" стартуют 12 января матчем против Канады.