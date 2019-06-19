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У СЦКК заявили про непричетність ООС до обстрілу школи в Золотому-5

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 12:31
У СЦКК заявили про непричетність ООС до обстрілу школи в Золотому-5
Фото: обстріл школи (police.dn.ua)

Від найближчих позицій ЗСУ до пошкодженої школи понад 4,4 км, що є недосяжним для польоту куль зі стрілецької зброї

Українська сторона СЦКК заперечує обвинувачення проросійських бойовиків у начебто причетності сил ООС до навмисного обстрілу школи в населеному пункті Золоте-5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

 

Фото: скріншоти

Вказано, що характеристика форми рельєфу даної місцевості виключає будь-яку можливість ураження школи із застосуванням стрілецької зброї.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що підрозділи Об’єднаних сил жодного відношення до обстрілу школи (у Золотому-5, - ред.) не мають. Характеристика форми рельєфу даної місцевості складає закритий профіль та виключає будь-яку можливість ураження школи із застосуванням стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

У штабі ООС також пояснюють, що відстань від найближчих позицій ЗС України до пошкодженої школи понад 4,4 кілометра, яка є недосяжною для польоту куль зі стрілецької зброї, натомість відстань до позицій ЗФ РФ становить лише 1,8 кілометра.

Підкреслюється, що збройні формування Російської Федерації вкотре намагаються звинуватити ЗСУ у навмисному обстрілі населених пунктів, об’єктів інфраструктури та мирного населення, аби дискредитувати підрозділи ООС.

Крім того, у ЗСУ заперечують обстріли ділянок місцевості поблизу населених пунктів Хрещатицьке, Качкарське, Докучаєвськ, Приморське, Соснівське, Миколаївка та Зайцеве.

"Усі ці звинувачення є брехливими та безпідставними. Наголошуємо, що Збройні сили України не застосовують озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями, тим паче важку артилерію. Українські військові виконують бойові завдання виключно у рамках чинного законодавства України та існуючих домовленостей", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська в неділю, 16 червня 2019, обстріляли цивільну інфраструктуру в селищі Новолуганське на Донбасі.

Як писало РБК-Україна раніше, українська сторона СЦКК повідомляла, що бойовики 13 червня обстріляли будівлю діючої школи в окупованій Михайлівці. Спостерігачі виявили свіжі отвори від куль у склопакетах вікон на кількох поверхах будівлі. Найближчі позиції бойовиків розташовані в 700 метрах на північ від пошкодженої школи.

Бойовики з гранатометів обстріляли цивільний об'єкт в Новолуганському, - СЦКК На Донбасі у вівторок без втрат серед українських військових
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