Будівництво траси Н-31 у Дніпропетровській області перейшло до найбільш складної фази, - ОДА

Територією Дніпропетровщини проходить майже 60 км нової траси, яку створюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Минулого року збудували 28,6 км дороги, цьогоріч роблять другу частину.

"У регіоні втілюють наймасштабніший дорожній проєкт. Будують сучасну трасу у київському напрямку. Нову магістраль Н-31 зводять в обхід сіл Дніпровського району. Нині за каналом Дніпро-Донбас прокладають автошлях та одночасно зводять мости і тунелі", - каже голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

Найбільш складна ділянка - навколо русла ріки Оріль, де збудують естакаду. Для цього монтують величезний козловий кран, за допомогою якого насуватимуть конструкцію естакади. Всі елементи полотна виготовлятимуть на місці.

"Зараз бетонуємо опори, їх буде 10. Згодом на них насувним способом влаштуємо залізобетонну конструкцію довжиною майже 600 м. Такий досвід буде першим для України", - пояснив голова Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

За естакадою укладають піщану основу дорожнього полотна. На цій ділянці збудують ще 3 малих і великих мости. Наразі під балки монтують опалубки і заливають палі. Проєкт також передбачає, що для проїзду сільгосптехніки і вільного проходу тварин зроблять тунелі. Загалом на ділянці за каналом буде понад 50 штучних споруд.