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На будівництві лікарні в Києві розікрали 3,6 млн гривень

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 11:42
На будівництві лікарні в Києві розікрали 3,6 млн гривень Фото: на будівництві лікарні в Києві розікрали 3,6 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці викрили розкрадання держкоштів під час будівництва діагностичного центру у Києві. Збитки сягнули майже 3,6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДБР.

"Слідчі вже повідомили про підозру керівникам підрядних організацій, які проводили будівельні роботи у комунальному підприємстві "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, підрядні організації завищили обсяги фактично виконаних будівельних робіт, а в актах прийняття вказали невірогідні дані.

Внаслідок чого на рахунок підрядників були незаконно перераховані бюджетні кошти обсягом майже 3,6 млн гривень, що завдало збитків територіальній громаді Києва.

Наразі керівникам підрядних організацій повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).

Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Водночас підприємцю, який здійснював технагляд на об’єкті, повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

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