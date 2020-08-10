Для спорудження доріг в рамках "Великого будівництва" танкером з Греції завезли бітум

Фото: порт в Очакові (facebook.com)

Це перша поставка бітуму морським транспортом з Європи на ринок України

З Греції в порт Очаків поставлена ​​танкерна партія бітуму об'ємом 3,5 тис. тонн для будівництва доріг в рамках програми "Велике будівництво". Це перша поставка бітуму морським транспортом з Європи на ринок України.

Про це написав Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, при запланованих 4 000 км доріг "Укравтодору" і 2 500 кілометрів доріг ОДА - це вже необхідність.

"Найцікавіше це процес перевантаження в більш ніж 150 бітумовозів декількох тисяч тонн бітуму. Сам процес розписаний практично щохвилини. Ними ж відразу ж на асфальтобетонні заводи. Звідти вже готова суміш на траси. Практично Just-In-Time як у Toyota", - написав він.

Поставка здійснена за замовленням компанії "Автомагістраль-Юг", яка веде будівництво і ремонт доріг в 11 областях України в рамках "Великого будівництва".

Виробник бітуму - грецька переробна компанія Motor Oil Hellas. Бітум був доставлений на танкері-бітумовозі Starpower (дедвейт - 4,9 тис. Тонн) з порту Святий Теодор. Вивантаження бітуму 100 бітумовозами зайняла 36 годин. З цих 3,5 тис. тонн бітуму буде вироблено 100 тисяч тонн асфальту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що національна програма "Велике будівництво", ініційована президентом Володимиром Зеленським, створює нову інфраструктуру країни. У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн.

Крім того, в рамках програми тільки в дорожньому будівництві буде створено близько 150 тисяч нових робочих місць. Програма стартувала з 1 березня і по всій країні її вже реалізовують десятки тисяч людей.