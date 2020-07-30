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Будівельна галузь на виході з карантину показала невелике зростання

Київ, Четвер 30 липня 2020 16:30
Будівельна галузь на виході з карантину показала невелике зростання
Фото: житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після декількох місяців падіння в будівництві зафіксовано зростання на 0,1%

Обсяги будівництва в червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 0,1%. Однак за півріччя зафіксовано падіння.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Будівельна галузь на виході з карантину показала невелике зростання

За даними статистичного відомства, в січні-червні падіння в будівельній галузі склало 5,5%.

Будівельна галузь на виході з карантину показала невелике зростання

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-червні 2020 року склав 64,6 млрд грн.

Нове будівництво становить 41,6 % від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 30,6 %, реконструкція і технічне переоснащення 27,8%.

Нагадаємо, будівельна галузь в 2019 році показала рекордне зростання: обсяги будівництва зросли на 23,6% (за уточненими даними).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки".

За базовим сценарієм, прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% у 2023 році.

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