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Будівельна галузь України сповільнила зростання

Новини » Економіка    23.10.2019 - 16:50
Будівельна галузь України сповільнила зростання
Фото: будівництво житла (РБК-Україна)

Зростання впав до 20,5%

Обсяги будівництва у вересні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 12,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, в січні-вересні зростання склало 20,5%.

Будівельна галузь України сповільнила зростання

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-вересні 2019 року склав 113,9 млрд грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 75,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти - 16,0% і 8,1% відповідно.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у серпні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,7%. За даними Держстату, за січень-серпень промвиробництво виросло на 0,1%.

Нагадаємо, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2019 року підвищився порівняно з II кварталом року на 0,9 в.п. і становить мінус 4,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в. п. і становить мінус 4,5%.

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