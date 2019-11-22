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Будівельна галузь України прискорила зростання

Новини » Економіка     22.11.2019 - 16:19
Будівельна галузь України прискорила зростання
Фото: будівельний кран (РБК-Україна)

Зростання в жовтні прискорилося майже до 15%

Обсяги будівництва в жовтні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 14,0%, в той час як у вересні було зафіксовано зростання на 12,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, в січні-жовтні зростання становило 20,8%.

Будівельна галузь України прискорила зростання

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-жовтні 2019 року склав 131,5 млрд грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 75,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти - 16,5% і 8,0% відповідно.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у жовтні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,0%. За даними Держстату, за січень-жовтень зафіксовано падіння промвиробництва на 0,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, індикатор ділової впевненості в промисловості у IV кварталі 2019 року знизився в порівнянні з III кварталом року на 1,3 в. п. і становить мінус 5,6%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,5 п. п. і становить мінус 5,1%.

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Новини України строительствоДержавна служба статистики
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