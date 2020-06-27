Суворе покарання за вандалізм: Трамп підписав розпорядження про захист пам'яток

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав розпорядження про захист пам'ятників, меморіалів і статуй. Документ посилює покарання за псування пам'яток та їх руйнування.

Про це в Twitter повідомила прессекретар Білого дому Кейлі Макенані.

"Ті, хто руйнує наші пам'ятники, будуть відповідати згідно зі всією суворістю закону", - написала вона.

Пізніше про своє рішення повідомив сам Трамп.

"Мені випала честь підписати дуже суворе розпорядження, що захищає американські пам'ятники, меморіали і статуї, а також яке дозволить боротися з недавнім злочинним насильством. Довгі тюремні терміни за ці беззаконня проти нашої великої країни", - заявив американський лідер.

Нагадаємо, що у Нью-Йорку зажадали демонтувати кінний пам'ятник колишньому президентові США Теодору Рузвельту біля входу в Американський музей природної історії.

Активісти назвали його символом колоніальної експансії і расової дискримінації і виступали проти цього пам'ятника багато років.

Проте вже статуї сьомого президента країни Ендрю Джесона пощастило менше - демонстранти в США намагалися самостійно звалити статую, яка знаходиться навпроти Білого дому у Вашингтоні.