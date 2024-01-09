ua en ru
Вт, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для сдерживания РФ. Швеция направит свои войска в Латвию, - премьер

Вторник 09 января 2024 07:30
UA EN RU
Для сдерживания РФ. Швеция направит свои войска в Латвию, - премьер Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В следующем году Швеция планирует отправить свои войска в Латвию. Они войдут в состав возглавляемых Канадой сил для сдерживания России от возможного нападения.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Кристерссон отметил, что не намерен тратить время на ожидание окончательной ратификации членства его страны в НАТО, и предупредил, что Россия старается дестабилизировать всю Европу посредством серии угроз, дезинформации и кибератак.

"Мы и наши соседи живем в непосредственной тени захватнической войны России против Украины. Но угрозами, дезинформацией и кибератаками Россия пытается дестабилизировать всю Европу", - заявил премьер-министр Швеции.

По его словам, поддержка Украины со стороны Швеции, Евросоюза и Соединенных Штатов должна продолжаться.

"Продолжение американской поддержки предполагает сильную поддержку Европы. Критика недостаточной вовлеченности Америки звучит ошибочно, если мы сами не отстаиваем свой собственный континент", – добавил он.

Кристерссон также подчеркнул, что Швеция имеет уникальный военный потенциал – в воздухе и под водой, с разведывательными возможностями и закаленными солдатами.

По его словам, Швеция внесет свой вклад в защиту и сдерживание НАТО и готова предоставить наземные боевые подразделения для защиты стран Балтии.

"Сегодня я могу сказать, что правительство нацелено на то, чтобы Швеция участвовала с сокращенным батальоном в возглавляемых Канадой силах в Латвии", - отметил премьер.

Украина, по его словам, продемонстрировала, что важнейшим ресурсом страны в войне является общая воля к защите, поэтому 19 января Швеция снова вводит гражданский долг.

Что предшествовало

Напомним, что вчера, 8 января, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что в Швеции есть угроза войны, и все граждане должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны.

Также министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что Россия в обозримом будущем останется серьезной угрозой для безопасности Швеции и Европы.

Министр также подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится и приветствует решение ЕС принять Украину в члены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Латвия Швеция
NEWS
Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию, - СМИ
Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию, - СМИ
DAILY
Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют