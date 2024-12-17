Сдержать цены на лекарства: в Раде могут ограничить монополию фармацевтических дистрибьюторов

Такое ограничение продиктовано тем, что рынок фармацевтической дистрибьюции монополизирован: более 90% рынка контролируют всего две компании - "БаДМ" и "Оптима-Фарм".

Кроме того, в контроле и ограничениях нуждается и розничная торговля лекарствами, большую часть которой в настоящее время контролируют пять крупнейших так называемых «аптечных сетей».

Сейчас в Украине работают около 18 000 аптек, но более 90% рынка фармацевтической дистрибьюции лекарств контролируется только двумя компаниями - "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД", увеличившими средний размер наценок с 4 ,5% в 2021 году до 12% в 2024 году.

Доход этих компаний увеличился в 6 раз, и в 2023 году он составил для "БаДМ" 57,6 млрд грн, для "Оптима-Фарм, ЛТД" - 56,7 млрд грн. По итогам этого года их доход будет еще больше.

Владелец "Оптима-Фарм, ЛТД" - Андрей Губский, брат бывшего депутата Богдана Губского и человек из орбиты Виктора Медведчука. Конечными бенефициарами "БаДМ" являются Александр Дитятковский, а также Александр и Игорь Суходольские. Причем Дитятковский живет за пределами Украины.

В этом году обе компании выплатили своим владельцам дивиденды: "Оптима" - 2,9 млрд грн, БаДМ - 2,3 млрд грн. Вероятно, выплата таких значительных сумм была обусловлена ​​тем, что в июне 2024 года АМКУ приступил к рассмотрению дела против двух монополистов, им грозят штрафы в размере 5,4 млрд грн для "Оптимы" и 6 млрд грн для "БаДМа". Кроме того, эти средства, не исключено, будут выведены за границу, где находятся некоторые владельцы компаний.

Большое количество аптек этих брендов создают иллюзию выбора и конкуренции, но они используют маркетинговые договоры, при которых аптеки получают вознаграждения за продвижение определенных препаратов, даже независимо от их медицинской целесообразности. Поэтому один и тот же препарат в разных аптеках может стоить в разы больше, чем в других

"Решением должен стать строгий контроль государства над прозрачностью соглашений между производителями, дистрибьюторами и аптеками и запрет на маркетинговые договоры", - отмечает издание.

Поправка к правительственному законопроекту №11493 может ограничить объемы закупки лекарств дистрибьюторами до 20%, что должно развить конкуренцию, которая приведет к снижению цен.