Стрелок бригады Буревий "Студент": Не жалею, что пошел в войско. Это и совесть, и характер

Наши защитники – творцы современной истории Украины, Европы и мира – сегодня на поле боя, в окопах и блиндажах именно они вживую формируют нашу с вами общую историю. Важно уже сейчас фиксировать их рассказы, эмоции и портреты, чтобы лучше понять бурные события, в которых мы живем. И максимально сохранить этот дух времени, общественные настроения и личные переживания для будущих поколений.

Ранее о своем боевом опыте и службе в "Азове" рассказал минометчик "Шанхай", а нацгвардеец "Шпион" раскрыл детали того, чем занимался до большой войны и какие бои прошел на передовой.

Третья история: Позывной "Студент". 28 лет. Бригада Национальной гвардии Украины "Буревій"

У меня такой позывной с начала службы в армии. Когда еще только попал в армию, то меня распределили в роту, в которой я был самый молодой. Остальные бойцы – в возрасте 40-50 лет и выше. А мне одному молодому – 26, так они меня и прозвали студентом. Я привык и взял себе такой позывной. А уже когда перешел в первый бату "Буревия", то там было много молодых ребят – контрактников после срочной службы – 20, 22, 23 года. Они назвали меня "Лунтиком". Мол, не от мира сего. Но в итоге я таки остался "Студентом".

Я стрелок-пехотинец. Когда был штурм в Серебрянском лесу, записался в штурмовую группу. Впоследствии попал в рейдовую группу – ездил в Стельмаховку Луганской области на помощь второму бату нашей бригады.

Учился на боевого медика. Но в должности медика никогда не был. Да и, честно говоря, не очень хотел. Медицина мне нужна была для себя. Чтобы я знал, что делать в экстремальных ситуациях – и себе помочь, и ребятам. За время службы много кого вытащил и спас.

В довоенной жизни я был сварщиком и работал на заводе. Мобилизовался в марте 2022 года. Добровольно. Не с первого раза попал в военкомат. Я из Сумской области. Так успел еще две недели под оккупацией побыть. Через наше село как раз колонны их "херачили". И когда их наши растолкали, то я поплелся в ТЦК. А там – длиннющие очереди.

"Студент" пошел добровольно служить в 2022 году. Записывался в штурмовую группу, потом – в группу рейда

Я служил "строчку" в 2016-17 годах, в зенитно-ракетных войсках. Знаю, что ту часть еще в первые дни полномасштабной войны разбили. Там дислоцировались системы ПВО, склады. Я был дизелистом на локаторах.

Не думал, что попаду в Нацгвардию. С пятого раза меня приняли в военкомате, записали и сказали: "Мы позвоним". Прошла неделя. Как раз первый день как на работу вышел. Перед тем месяц не работали из-за оккупации. И тут звонят мне из ТЦК где-то в одиннадцать: "Завтра в половине девятого, если хотите, можете подъезжать, и поедете на войну". Я подхожу к руководству и говорю: "Все, наработался, я поехал на войну".

И я поехал в часть в Черкассы. Сначала мы стояли в Каневе: охраняли Каневскую ГЭС. Тогда на Драбов перевели. После я записался в ротно-тактическую группу, которую формировали на фронт, потому что в целом наша часть была не боевая.

Мы прошли подготовку недели за две. И тогда нас отправили в часть в Вышгород под Киев, которая впоследствии стала называться бригадой "Буревій". Там мы потренировались еще с месяц. Далее поехали на восток, под Белогоровку. Нас перебросили в центр Серебрянского леса. Были мы там до декабря 2022 года. И когда уже нас сменили, то я перевелся в бригаду Гвардии наступления "Буревий". Полтора месяца находился на восстановлении – и снова на Серебрянский лес.

У нас были штурмы вместе с "Азовом". Они с правого фланга, мы по центру, а левее – "Хартия". Мы успешно штурмовали позиции врага и закрепились там.

22 марта исполнилось три года, как я мобилизовался. Я нисколько не жалею, что пошел в армию. Я такой человек. И дело даже не в совести, а в характере. Я бы не смог быть уклонистом.

Я уже женат. Как-то меня между лечебными процедурами и операциями отпустили на выходные. И я этим воспользовался, чтобы расписаться со своей девушкой. Она из Черкасской области. Вот как раз, когда я был в Драбове Черкасской области в начале службы, там мы и познакомились. Она из того района. И теперь мы муж и жена.

После ранения защитник сам оказал себе помощь, ожидая эвакуации

Ранение получил в Стельмаховке (Сватовский район Луганской области – прим.) в конце июля прошлого года. Перед тем наш бат туда перевели из Серебрянского леса. Серая зона. Начался обстрел. Мой побратим подорвался на мине. Я его пошел вытаскивать. Вытащил, наложил турникеты, стабилизировал, ждали "эвак", пошел по полю его встречать и сам подорвался. К себе никого не подпустил, чтобы никто больше не пострадал. Сам себе справился с первой помощью, а потом выполз на дорогу, и "эвак" меня подобрал.

На лечении нахожусь уже восьмой месяц. Множественные осколочные ранения. Порваны бедренные мышцы на ногах. Пятку полностью оторвало. Это была противопехотная мина – очень много обломков, которыми поразрывало ноги и руки. Теперь вроде бы все зажило, только с пяткой проблема. Ее надо протезировать.

"Больше всего запомнились моменты, когда спасал побратимов"

Вспоминаю 2023 год. Я спал в блиндаже, побратимы были на "глазах". То есть у них был блиндаж с открытыми бойницами, и они были на наблюдении. А моя очередь была отдыхать. И вот нас накрыло. Снаряд лег между моим блиндажем и их блиндажем. На них полетели осколки, а на меня ударная волна. Это был самый драматический мой момент на войне.

Меня завалило. Слышу крик: "Трехсотый!". Я умудрился откопаться. Наблюдателями были как раз два Василия. Прибегаю. Один Вася цел, но растерялся. Вижу, второй Вася, который ранен, упал. Мы быстро его подняли и поставили на колени. Он пришел в себя. Кстати, лежит сейчас со мной здесь в госпитале.

На войне к такому надо относиться спокойно, делать все правильно и даже шутить, чтобы морально поддержать в самое трудное время. Потому что если ты растеряешься или запаникуешь, то и раненый будет так же паниковать. Надо уметь дело сделать и обстановку разрядить. Военные будни – они такие...

Еще была история в Серебрянском лесу – прилет, взрыв. Ну, прилет да и прилет. Оказалось, "разведосы" наши подорвались на мине - возвращались из-за линии фронта. Это была тоже серая зона. Слышу, кричат. Пополз я к ним. Приползаю, а я сам маленький, а там два таких "бычка" большие. Думаю, йо-ма-йо, ребята, что же я с вами буду делать. Слава Богу, они не сложные были. У обоих ранения в ногу, осколочные. У одного в бедро, у другого в колено.

Они молодцы. Сами себя забинтовали. И тут их смена подошла, потому что они как раз должны были меняться. Так их сменщики их и вытащили, а мне повезло, потому что сам я с ними не справился бы.

Добровольцы в 2022 году часто не знали, куда идут, а сейчас есть выбор вакансий и время на подготовку, напоминает военный

В таких случаях надо быть очень внимательным. Разведчикам – чтобы не попасть под огонь своих. Ну, и соответственно, тем бойцам, на позиции которых наши разведчики выходят вот так из-за линии фронта.

Моя жена сейчас беременна. Вскоре будет УЗИ делать, то еще до сих пор не знаю, мальчик или девочка у нас будет. Честно говоря, я девочку хочу. Почему – не знаю. Как вариант – девочек на войну не забирают. Но хотелось бы двух деток – и девочку, и мальчика. Об именах еще не думали, еще достаточно времени – выберем.

А ребятам и мужчинам, которые должны идти в армию и служить сейчас, хотел бы посоветовать преодолеть панику. Мы три года назад шли добровольно и даже не знали, куда мы идем. Сейчас есть выбор. Есть время на подготовку, в том числе и психологическую. И для этого есть достаточно высококвалифицированных специалистов в армии, которые должны должным образом сработать.

Не пойдешь в нашу армию – придут кацапы и заберут тебя в свою армию. И тогда у тебя никто не будет спрашивать – готов ты или нет. Есть у тебя оружие и амуниция или нет. Яркий пример – так называемые армии так называемых ЛНР-ДНР, которые бросили на убой и все.

Многие люди думают: я вот сбежал, или я отсижусь, и все у меня будет хорошо. Не будет. И нынешние переговоры также маловероятно приведут к освобождению от оккупантов и устойчивому долгосрочному миру. Потому что враг выставляет нам невыполнимые условия.

Украину надо защищать! Это так или иначе касается всех. И бедных, и мажоров. И тогда эта проклятая война закончится. И тогда все будет хорошо.