Стріхарський: синьо-жовтий стяг - символ свободи та незалежності українського народу

"Сьогодні прапор України - це знамено європейської держави, що слідує демократичному шляху розвитку та є самодостатнім субʼєктом міжнародних відносин, держави, що цінує свою суверенність та самостійність. Саме тому український прапор зараз видніється у кожній європейській державі та став символом незламності, втіленням національної єдності, честі та гідності", - заявив політик.

За словами Стріхарського, тепер, коли наші воїни захищають рідну землю та виборюють її суверенність, саме державний прапор супроводжує їх як на передових позиціях, так і в тилу. Він додає сили та примножує бойовий дух українських захисників.

"Радий, що сьогодні кожен громадянин нашої держави з гідністю ідентифікує себе українцем та з честю представляє прапор України", - додав він.

День прапора України

Нагадаємо, сьогодні Україна традиційно відзначає День прапора. Синій та жовтий кольори стяга неодноразово мінялися місцями, але протягом століть він залишається символом мужності та боротьби нашого народу за свободу. Детальніше про це свято - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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