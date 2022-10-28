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Стрихарский: сегодня полмира восстало против оккупантов, общими усилиями мы победим

Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Артем Горовенко

Опыт борьбы с нацизмом учит, что война всегда кончается в столице агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Стрихарского в Facebook по случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Политик напомнил, что в ходе Второй мировой войны именно на территории Украины произошли ключевые сражения за освобождение Европы от нацизма. В этот день традиционно чтят память украинцев, погибших в боях за освобождение Украины, и население, пострадавшее от действий нацистских оккупантов.

"Сегодня хочется вспомнить имена наших соотечественников, которые своим мужеством и бесполезной любовью к Родине, всеми силами, нередко ценой собственной жизни, приближали день освобождения Украины и приближают его сейчас", - написал нардеп.

Стрихарский также отметил, что украинское измерение Второй мировой войны - это борьба на всех фронтах: не только на Восточном фронте, но и в рядах движения сопротивления других стран, воевавших в Италии и Франции армиях союзников, на Дальнем Востоке и на Тихоокеанском театре военных действий.

"Изгнание нацистов из Украины стало возможным благодаря объединению усилий всей антигитлеровской коалиции и освободительных антинацистских движений. Совместная победа не была бы возможна без совместных усилий. Так и сегодня, полмира восстало против оккупантов и общими усилиями мы победим. что война всегда кончается в столице агрессора", - констатировал он.

Напомним, 28 октября Украина отмечает 78-ю годовщину изгнания нацистских оккупантов из Украины.

Праздник установлен в Украине с целью всенародного празднования освобождения от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне.

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Андрей Стрихарский