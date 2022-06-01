Стріхарський: Словаччина однією з перших зайняла принципову позицію щодо вторгнення РФ в Україну
Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Словаччина зайняла принципову позицію. Словацький народ та його лідер повною мірою підтримують українців у боротьбі за свободу, за наші спільні цінності вільної та об‘єднаної Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Андрія Стріхарського у Facebook.
Він також поінформував про новий пакет ухвалених законопроектів воєнного часу. Зокрема, нардепи:
- Збільшили видатки з Держбюджету на виплату пенсій та допомогу внутрішньо переміщеним особам;
- Вдосконалили порядок надання грошової допомоги для волонтерів, які поранені під час допомоги ЗСУ;
- Звернулись до ЮНЕСКО з пропозицією виключення з цієї міжнародної організації;
- Спростили вимоги до виробництва біоетанолу, який використовується в тому числі як автомобільне пальне;
- Дозволили школам самостійно встановлювати тривалість освітнього процесу;
- Спростили процедуру використання майна ДП "Укроборонпром" для організації підприємств ВПК;
- Звернулись до РНБО з вимогою запровадження персональних санкцій проти представників російської православної церкви;
- Дозволили АРМА спрямовувати кошти з власних рахунків на закупівлю "військових облігацій";
- Офіційно затвердили проголошення 28 липня Днем Української Державності;
- Запровадили обов‘язкове страхування життя журналістів, які висвітлюють війну на території України.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Лідери обговорили кілька тем, включаючи постачання палива.