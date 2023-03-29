Стрихарский презентовал проект обеспечения жильем переселенцев в Черкасской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook .

Концепция проекта построена на идее реконструкции старой городской гостиницы в многоквартирном жилом доме. Этот кейс может стать частью программы по помощи ВПЛ в других общинах страны, предоставивших убежище украинцам, потерявшим жилье в результате вооруженной агрессии РФ.

Предварительные расчеты и обследование объекта позволят решать проблему жилья для переселенцев, убежден нардеп.

Зрительно-техническое обследование показало, что здание пригодно для эксплуатации после проведения определенных ремонтных работ. Реконструкция помещения старой гостиницы позволит построить около 100 однокомнатных и двухкомнатных квартир.

"За два месяца мы провели большую работу в законодательном направлении. Благодаря депутатскому корпусу и городскому голове подготовили решение, чтобы потом можно было передать жилье людям, оказавшимся в затруднительном положении в частную собственность. Я благодарю городского голову Городища Владимира Мирошника и моих коллег - голову партии "Слуга народа" Елене Шуляк, председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и председателю Черкасской областной организации партии Александру Завитневичу за содействие в решении этого вопроса, поддержку моей инициативы и обеспечение быстрой и качественной реконструкции будущих жилищ", - написал Андрей Стрихарский.

Вместе с благотворительным фондом "Злагода життя", зарегистрированным в Городище Черкасской области, этот проект планируется воплотить достаточно быстро, чтобы первые двадцать владельцев получили ключи от новой жизни в ближайшее время.

"Фонд Злагода життя" с начала войны ведет активную работу в моем округе. Это и создание Городищенского гуманитарного хаба, оборудования для больниц, автомобили военным, помощь потерявшим жилье", - рассказал нардеп.

По его мнению, именно вопрос обеспечения жильем людей, нуждающихся в этом, нужно решать безотлагательно, потому что граждане должны чувствовать заботу и защиту от государства, в каком бы уголке страны они не оказались.

"Когда у тебя нет крова, это очень трудно. Поэтому такие проекты следует реализовывать не через годы, а тогда, когда у них есть острая потребность. Мы должны делиться с людьми всем, что имеем сами, многим из них просто некуда возвращаться, и мы должны помогать им пережить это испытание", - добавляет он.

В настоящее время идет комплексная подготовка к началу реконструкции.