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Стріхарський передав лікарням у Черкаській області обладнання на майже 2 млн гривень

Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Олександр Мороз

Народний депутат Андрій Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медичне обладнання на майже 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook.

"Домовився з міжнародними партнерами про безоплатне забезпечення закладів охорони здоров‘я сучасним медичним обладнанням, яке вкрай необхідне для надання медичних послуг європейського рівня. Декілька днів тому до України вже надійшла партія на близько 2 млн гривень", - написав Андрій Стріхарський.

Він також привітав медичну спільноту з Днем медичного працівника.

"Разом з українським народом ми дякуємо вам за те, що тримаєте національний медичний фронт. Наші янголи-охоронці, які щодня впевнено справляються з викликами воєнних реалій, сьогодні отримали обладнання, яке ще врятує не одне людське життя", - резюмував нардеп.

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Черкасская областьАндрій Стріхарський