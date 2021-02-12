Стріхарський обговорив з Епіфанієм законопроект про військове капеланство

Блаженнійший митрополит Епіфаній 12 лютого 2021 року зустрівся з народним депутатом Андрієм Стріхарським. У зустрічі також взяли участь протоієрей Петро Ландвитович та протоієрей Олег Скнарь.
Зазначається, що під час зустрічі обговорили міжконфесійну й міжрелігійну ситуацію в Україні, військове загострення на Сході держави.
Також обговорювався законопроект про військове капеланство та викладання у школах предметів духовно-морального спрямування.
Окрім того, владика відзначив Андрія Стріхарського орденом святого Архістратига Михаїла другого ступеня.
Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський розповів, як у Верховній раді планують захищати інвесторів новобудов. Зокрема, для захисту інвесторів готується реєстрація відповідного законопроекту.
Крім того, нардеп заявляв, що закон про всеукраїнський референдум (№ 3612), який парламент ухвалив 26 січня у другому читанні, дозволить громадянам України самостійно визначати напрямок розвитку держави шляхом електронного голосування.