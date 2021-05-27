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Стріхарський: новий законопроект про телебачення і радіомовлення вдосконалить інформаційну безпеку 

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Київ, Четвер 27 травня 2021 16:33
Стріхарський: новий законопроект про телебачення і радіомовлення вдосконалить інформаційну безпеку  Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Україна

Народний депутат Андрій Стріхарський разом із колегами по парламенту зареєстрував проект закону про внесення змін до ЗУ "Про телебачення і радіомовлення" (№5546). В документі йдеться про тимчасове включення програм загальнонаціонального багатоканального (цифрового) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу до складу універсальної програмної послуги для забезпечення інформаційної безпеки населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації.

Про це Стріхарський повідомив у Facebook.

"Головною метою законопроекту є забезпечення інформаційної безпеки населення у селах, селищах, містах, районах та областях, де утворені військово-цивільні адміністрації шляхом забезпечення гарантованого тимчасового доступу до вітчизняних програм телерадіоорганізацій, які здійснюють загальнонаціональне багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу в пакетах провайдерів програмної послуги, до моменту скасування парламентом визнання певної держави державою-агресором, та за умови виплати відповідної компенсації правовласникам з Державного бюджету України", - зазначив Стріхарський.

За словами політика, законопроектом пропонується тимчасово, до моменту скасування парламентом визнання певної держави державою-агресором у селах, селищах, містах, районах та областях, де утворені військово-цивільні адміністрації, доповнити термін "універсальна програмна послуга" ст. 1 закону України "Про телебачення і радіомовлення" програмами телеканалів загальнонаціональної категорії, які відповідно до ліцензій здійснюють загальнонаціональне багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

"Прийняття цього важливого законопроекту забезпечить гарантований доступ населення районів, де утворені військово-цивільні адміністрації, до програм вітчизняних телерадіоорганізацій", - сказав Стріхарський.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський запропонував на законодавчому рівні збільшити доходи місцевих бюджетів шляхом податку на доходи від підприємств за місцем їх фактичного розташування, а не за місцем реєстрації.

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