Стріхарський: медичні заклади сьогодні функціонують на межі власних сил та можливостей

Народний депутат Андрій Стріхарський заявив, що медичні заклади сьогодні функціонують на межі власних сил та можливостей й передав чергову гуманітарну допомогу лікарням у Черкаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook .

"Щодня заклади системи охорони здоров‘я функціонують на межі власних сил та можливостей. Ведуть власну війну за порятунок людських життів та доль. І я не можу стояти осторонь, намагаюсь підтримувати громади, які покладають на мене надії на допомогу та неабияку відповідальність", - повідомив нардеп.

Зокрема, він передав медичним закладам Катеринопільщини Черкаської області препарати та інші засоби медичного призначення, що необхідні для невідкладного надання допомоги нашим мирним пацієнтам та захисникам.

"Також передав місцевому волонтерському центру "Від серця до серця" чергову партію тканини для пошиття військової форми для Збройних сил України. Наближуємо перемогу разом", - наголосив Стріхарський.