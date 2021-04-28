Стріхарський: комітет ВР підтримав рішення підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва

Підкомітет з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні ухвалив низку важливих рішень.

Про це повідомив голова підкомітету Андрій Стріхарський у коментарі РБК-Україна.

"Наш підкомітет з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва рекомендував профільному комітету схвалити рекомендації "круглого столу" щодо впровадження ескроу-рахунків та проектного фінансування житлового будівництва, а також направити рекомендації Кабінету міністрів, Міністерству розвитку громад та територій України, комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутатським фракціям та групам для їх розгляду та використання в роботі. На засіданні профільного комітету колеги підтримали рішення нашого підкомітету", - сказав Андрій Стріхарський.

За словами голови підкомітету, негативні явища, які відбулися в останні роки в будівництві житла, призвели до проблем ошуканих інвесторів та довгобудів.

"Цілком зрозуміло, що нам необхідно запроваджувати нові механізми фінансування житлового будівництва, які б забезпечили інвесторам надійну гарантію збереження їх коштів та своєчасне введення об'єктів в експлуатацію. Одним із таких механізмів може стати законодавче регулювання проектного фінансування житлового будівництва та впровадження ескроу-рахунків", - заявив Стріхарський.

Політик також підкреслив, що впровадження інструменту ескроу-рахунків у сфері будівництва не повною мірою використовується в Україні, в той час, як у країнах Європи цей інструмент показав свою високу ефективність.

"Тому нам є над чим працювати далі, використовуючи європейський досвід при вдосконаленні вітчизняної законодавчої бази", - резюмував Стріхарський.