Стрихарский: гуманитарный хаб в Городище - пример единения и помощи в трудные времена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского в Facebook .

Он также сообщил, что в рамках рабочего визита гуманитарный хаб в Городище посетила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, Черкасская область обеспечила надежный тыл для ВСУ, благодаря чему Украина выстояла и продолжает давать достойный отпор оккупантам.

“Наши волонтеры помогают не только переселенцам, но и местным жителям, нуждающимся в помощи. Мы снабжаем пищевыми продуктами, средствами гигиены, бытовой химией, медикаментами. Рассматриваем возможность строительства и капитального ремонта помещений для внутриперемещенных лиц и военнослужащих. Все это стало возможным благодаря неравнодушным людям, предпринимателям не только в Украине, но и из-за границы. И благодаря нашему сотрудничеству с международными партнерами, благотворительными фондами, отозвавшимися на просьбы о помощи", - добавил Андрей Стрихарский.

Нардеп также подчеркнул, что в условиях, когда агрессор пришел на наши земли, убивать, разрушать, уничтожать, важно объединяться и помогать друг другу. "Только так мы приближаем нас к победе над врагом", - сказал он.

Также Черкассы с рабочим визитом посетила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В Черкассах она побывала в недавно обустроенном временном приюте для внутренне перемещенных лиц.