Стріхарський: не дамо окупантам жодного шансу на жодному з фронтів

"Поки голос України лунає на весь світ, продовжуємо працювати задля головної перемоги. Цього разу навідався до Кривого Рогу, де у військову частину передав шоломи, бронежилети та необхідні медикаменти", - написав Стріхарський.

Нардеп також повідомив, що мав зустріч з головою ОВА Кривого Рогу Олександром Вілкулом, під час якої узгодили напрямки подальшої співпраці та допомоги нашим хлопцям і цивільному населенню, а також законодавчих напрацювань парламенту.

"Нам є, за що боротись. І ми тримаємо стрій. Ми не дамо окупантам жодного шансу на жодному з фронтів! Бо світло та добро, які зараз випромінюють наші громадяни, обов‘язково переможуть ту темряву та лихо, яке нам несе рашистське іго", - наголосив Андрій Стріхарський.