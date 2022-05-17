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Стріхарський: не дамо окупантам жодного шансу на жодному з фронтів

Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

Українським захисникам не займати незламного бойового духу та хорошого настрою. Очікуємо на ленд-ліз та готові йти до переможного кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата від "Слуги народу" Андрія Стріхарського у Telegram.

"Поки голос України лунає на весь світ, продовжуємо працювати задля головної перемоги. Цього разу навідався до Кривого Рогу, де у військову частину передав шоломи, бронежилети та необхідні медикаменти", - написав Стріхарський.

Нардеп також повідомив, що мав зустріч з головою ОВА Кривого Рогу Олександром Вілкулом, під час якої узгодили напрямки подальшої співпраці та допомоги нашим хлопцям і цивільному населенню, а також законодавчих напрацювань парламенту.

"Нам є, за що боротись. І ми тримаємо стрій. Ми не дамо окупантам жодного шансу на жодному з фронтів! Бо світло та добро, які зараз випромінюють наші громадяни, обов‘язково переможуть ту темряву та лихо, яке нам несе рашистське іго", - наголосив Андрій Стріхарський.

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