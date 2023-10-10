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Ястремская не смогла пройти 16-летнюю россиянку на старте Hong Kong Open

Фото: Даяна Ястремская не смогла отправить соперницу вслед за кораблем (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Даяна Ястремская потерпела поражение от российской теннисистки Мирры Андреевой в первом круге турнира в Гонконге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Prudential Hong Kong Tennis Open, женщины, 1-й раунд

Андреева – Ястремская – 2:0 (6:4, 6:3)

 

Оппонентки начали на равных. И Андреева, и Ястремская поставили на точность своих подач. По такому сценарию цифры на табло дошли до 4:4. Но в девятом гейме россиянка смогла оформить брейк. Этот пункт оказался решающим.

Во второй партии украинская теннисистка попыталась перехватить инициативу. С брейком Ястремская смогла создать небольшой гандикап (2:0). Впрочем, Андреева не смутилась и быстро овладела ситуацией. Она сразу ответила обратным брейком и сумела выровнять положение.

Юная россиянка дальше развила свой успех. Андреева еще дважды набрала очки на подачах украинки и закрыла сет за 42 минуты. Матчбол она реализовала с первой попытки. Это поражение от российской теннисистки для Ястремской уже второе в этом году.

В следующем круге Андреева встретится с победительницей противостояния белоруски Азаренко и канадки Фернандес. Бывшая первая ракетка мира из Беларуси выйдет на корт 10 октября. В Гонконге она получила первый номер посева.

К слову, накануне Цуренко уверенно обыграла россиянку Шнайдер в 1/16 финала Zhengzhou Open.

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Даяна ЯстремскаяТеннис