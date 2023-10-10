Ястремская не смогла пройти 16-летнюю россиянку на старте Hong Kong Open

Prudential Hong Kong Tennis Open, женщины, 1-й раунд

Андреева – Ястремская – 2:0 (6:4, 6:3)

Оппонентки начали на равных. И Андреева, и Ястремская поставили на точность своих подач. По такому сценарию цифры на табло дошли до 4:4. Но в девятом гейме россиянка смогла оформить брейк. Этот пункт оказался решающим.

Во второй партии украинская теннисистка попыталась перехватить инициативу. С брейком Ястремская смогла создать небольшой гандикап (2:0). Впрочем, Андреева не смутилась и быстро овладела ситуацией. Она сразу ответила обратным брейком и сумела выровнять положение.

Юная россиянка дальше развила свой успех. Андреева еще дважды набрала очки на подачах украинки и закрыла сет за 42 минуты. Матчбол она реализовала с первой попытки. Это поражение от российской теннисистки для Ястремской уже второе в этом году.

В следующем круге Андреева встретится с победительницей противостояния белоруски Азаренко и канадки Фернандес. Бывшая первая ракетка мира из Беларуси выйдет на корт 10 октября. В Гонконге она получила первый номер посева.