Ястремская одолела другую украинку по пути в основной раунд турнира в Австралии

Brisbane International, квалификация, финал

Ястремская – Стародубцева – 2:0 (6:3, 6:3)

Теннисистки-сверстницы волей жребия сошлись на корте в борьбе за единственную путевку в основу соревнований. Судьбу встречи удалось решить в двух сетах. Матч продолжался 87 минут.

Начали оппонентки с обмена брейками. Но дальше титулованная Ястремская еще трижды подряд взяла подачу соотечественницы и повела 5:1. Стародубцева пыталась сопротивляться. Организовала брейк, наконец взяла пункт на своей подаче, но отдала партию.

В дебюте второго сета запахло реваншем. Стародубцева мощно начала и с нелегко взятым очком на чужой подаче повела 3:0. Впрочем, радость украинки оказалась преждевременной. Ястремская выиграла 6 геймов подряд, в том числе три брейка, и с третьей попытки реализовала матч-пойнт.

Итак, победительница присоединилась к Марте Костюк и Ангелине Калининой в основной сетке Брисбена. Призовой фонд турнира в столице австралийского штата Квинсленд составил более 1,7 млн. долларов. Соперница Ястремской в 1/32 финала определится со временем.