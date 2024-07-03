Ястремская на Уимблдоне отомстила экс-россиянке за вылет Цуренко и вышла в третий раунд

Уимблдон-2024, 2-й раунд, женщины

Ястремская – Грачева – 2:1 (3:6, 6:4, 7:6)

В первой партии обе теннисистки поставили на внимательную игру на своих подачах. Ключевым в таком противостоянии стал восьмой гейм, когда огреха Ястремской хватило для брейка француженки. А дальше Грачева со второй попытки закрыла сет своей подачей.

Вторая партия была совсем другой. Теперь соперницы подстерегали друг друга на приеме. Девять (!) из десяти геймов завершились победой принимающая подачи теннисистка. В этом соревновании сильнее оказалась Ястремская, поэтому сумела сравнять счет по сетам.

В решающей партии украинская и французская теннисистка вернулись к "настройкам" первого сета. Ястремская и Грачева брали свои подачи вплоть до девятого гейма. Он стал самым продолжительным, ведь бывшая россиянка всерьез нацелилась на брейк. Отечественная спортсменка трижды отыгралась в последний момент, но с четвертого раза Грачева оформила брейк.

Ястремская не сдалась. В следующем же гейме украинка оформила обратный брейк и закрутила интригу до максимума. Дальше она обеспечила себе минимум тай-брейк и не прогадала, поскольку француженка легко набрала шестой пункт.

В укороченной партии Ястремская быстро ушла в отрыв (5:1) и довела матч до победы. Представительница Украины отомстила за вылет Леси Цуренко и встретится с хорваткой Донной Векич в 3-м раунде.