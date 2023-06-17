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Ястремская выиграла битву украинок в квалификации турнира в Британии

Фото: Даяна Ястремская оказалась в шаге от основной сетки соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Даяны Ястремской завершился полуфинальный матч квалификационного раунда против опытной соотечественницы Леси Цуренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Rothesay Classic Birmingham, квалификация, 1/2 финала

Цуренко – Ястремская – 0:2 (2:6, 2:6)

Младшая спортсменка мощно начала матч. С брейком Ястремская быстро получила стратегическое преимущество (3:0). Уроженка Ровненской области пыталась навязать конкуренцию, но было уже слишком поздно.

Цуренко лишь смогла избежать полного фиаско в первой партии. Зато на старте второго сета 34-летняя украинка попыталась взять реванш. Она взяла очко на подаче соперницы и выиграла еще один пункт на своей. Но эта вспышка оказалась лебединой песней Цуренко.

В дальнейшем на корте полностью воцарилась Ястремская. Одесситка с двумя брейками быстро уверенно очутилась впереди (4:2). Не сбросила обороты она и дальше. Украинская теннисистка еще раз взяла свою подачу, а затем выиграла у оппонентки-соотечественницы еще один гейм и закрыла поединок.

За место в основной сетке Ястремская сразится с победительницей пары Понше – Мартинцова. Шестой сеянной на турнире будет первая ракетка Украины Ангелина Калинина. В то же время Элина Свитолина получила уайлд-кард от организаторов.

К слову, белоруска Соболенко пожаловалась из-за собственного положения в результате войны РФ против Украины.

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Даяна ЯстремскаяТеннис