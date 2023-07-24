Ястремская разгромно проиграла россиянке на старте турнира в Лозанне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не справилась с 16-летней уроженкой РФ Миррой Андреевой в первом круге соревнований в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Ladies Open Lausanne, 1/16 финала

Андреева – Ястремская – 2:0 (6:0, 6:2)

Начала матч украинка крайне неудачно. С проигранной собственной подачей она довольно быстро "горела" 0:3. Лишь в четвертом гейме Ястремская стала навязывать конкуренцию. Впрочем, это не избавило ее от полного фиаско в первой партии. Одесситка проиграла сет "под ноль" всего за 29 минут.

Не слишком лучше пошли дела и во второй партии. Андреева с брейком повела 2:0, но немного расслабилась. В третьем гейме Ястремская смогла набрать первый пункт. Еще и на подаче россиянки. Правда, нейтральная спортсменка тут же ответила еще одним брейком.

На корте началась игра нервов. Однако и в ней сильнее оказалась российская теннисистка. С еще двумя брейками против одного добытого Ястремской очка Андреева закрыла сет и матч. Продолжался поединок всего 66 минут.

В следующем круге россиянка встретится с венгеркой Аной Бондарь. Она в первом круге соревнований выбила испанку Большову. Призовой фонд турнира в Лозанне составил свыше 250 тысяч долларов.