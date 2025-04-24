Ястремская против четвертой ракетки и другие матчи украинок на WTA 1000 в Мадриде

Накануне стартовый круг преодолели две отечественные спортсменки. Третья ракетка Украины - Даяна Ястремская (№46 WTA) в тяжелом трехсетовом поединке победила квалифайерку Франческу Джонс из Великобритании - 7:6, 4:6, 6:3. В то же время пятая в отечественном рейтинге Юлия Стародубцева (№99 WTA) довольно легко справилась с чешкой Линдой Фругвиртовой - 6:2, 6:2.

Таким образом Ястремская и Стародубцева присоединились к двум лучшим теннисисткам Украины - Элине Свитолиной (№17 WTA) и Марте Костюк (№36 WTA), которые на правах сеяных стартуют в Мадриде со второго круга.

Самая тяжелая соперница досталась Ястремской - действующая четвертая в мировом рейтинге американка Коко Гофф. Ранее теннисистки провели две очные встречи, которые завершились в пользу американки.

Стародубцева во втором круге будет играть против 12-й ракетки мирового рейтинга Каролины Муховой из Чехии. Это будет их первое очное противостояние.

Свитолина впервые в карьере встретится с британкой Сонай Картал (№60 WTA). А Костюк - с другой британской теннисисткой - Эммой Радукану (№49 WTA). До этого соперницы провели две очные встречи - счет 1:1.

Стародубцева и Ястремская сыграют свои поединки 24 апреля. Свитолина и Костюк - выйдут на корт в пятницу, 25-го.

Турнир Mutua Madrid Open - WTA 1000 начался 22 апреля и продлится до 4 мая. Его призовой фонд составляет 8 963 700 долларов США. Действующей чемпионкой является Ига Свентек из Польши.