Ястремская проиграла в первом круге турнира в Абу-Даби

Abu Dhabi Open, 1/16 финала, женщины

Тайхманн – Ястремская – 2:0 (6:3, 7:6)

Начали матч соперницы на равных. Однако в четвертом гейме швейцарка неожиданно легко оформила брейк. Этот момент стал решающим. Украинская теннисистка, хоть больше и не проигрывала на собственной подаче, но не сумела ни разу отобрать очко у Тайхманн и проиграла сет.

Во второй партии Ястремская едва не расплатилась с оппонентой той же монетой. При счете 3:2 в свою пользу украинка "под ноль" взяла подачу швейцарской теннисистки. Но развить успех не смогла, сразу же уступив Тайхманн на собственной. Тем не менее, вскоре одесситка оформила обратный брейк после еще одного проигранного гейма.

В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там начались качели, а лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Однако все же 25-летняя швейцарка сумела дожать Ястремскую в укороченном сете (7:5).

В следующем раунде Тайхманн встретится с первой сеянной на турнире Касаткиной. Россиянка с 1/8 финала начнет борьбу в Абу-Даби. Матч запланирован на 8 февраля.