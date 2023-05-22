Ястремская с победы начала квалификацию French Open-2023

Roland Garros, квалификация, 1-й раунд, женщины

Игнатик – Ястремская – 0:2 (5:7, 3:6)

Начала украинка не слишком удачно. Проиграв стартовый гейм на собственной подаче, она на длительный период вынужденно оказалась в роли догоняющей. Ястремская стабилизировала игру, а затем прибавила и перехватила инициативу.

Ключевым стал десятый гейм первого сета. Украинская теннисистка внешне легко оформила брейк, а затем хладнокровно обеспечила себе минимум тай-брейк на собственной подаче. Но играть дополнительные розыгрыши не пришлось – Ястремская взяла еще одно очко на подаче Игнатик и повела по партиям.

Впрочем, старт второго сета напомнил первый. Румынская теннисистка снова сумела взять подачу украинки и получила стратегическое преимущество. Но в этот раз в середине партии начались качели. После шестого гейма и общий счет (3:3), и цифры по брейкам (2:2) были равными.

Ястремская решила не доводить дело до теннисной лотереи, так что впоследствии еще раз победила на подаче Игнатик и сразу же закрыла сет и матч на собственной. Хоть и реализовала матч-пойнт со второй попытки.

В полуфинале квалификации украинка встретится с Сакией Викери. Американка из второй сотни рейтинга WTA в первом раунде предварительного этапа одолела испанку Бассольс. Поединок состоится 24 мая.