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Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 08:16
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей Фото: в Україні стрімке збільшення заражених коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні підтвердили 18 912 нових випадки коронавірусу та майже 500 смертей. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській, Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Статистика за добу

Заразились коронавірусом 18 912 людини, з них дітей - 1 447, медпрацівників - 435.

За добу:

  • госпіталізували 5468 осіб;
  • летальних випадків - 495;
  • одужали - 7 605 осіб.

Протестували:

  • методом ПЛР - 67 258 осіб,
  • методом ІФА - 14 142 особи,
  • експрес-тестами - 55 955 осіб.

Ситуація в регіонах

Найбільше випадків за добу в:

  • Одеській області - 1606,
  • Харківській області - 1242,
  • Запорізькій області - 1225,
  • Дніпропетровській області - 1253,
  • Києві - 1023,
  • Донецькій області - 1040.
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Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
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