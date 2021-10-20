Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
Фото: в Україні стрімке збільшення заражених коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні підтвердили 18 912 нових випадки коронавірусу та майже 500 смертей. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській, Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Статистика за добу
Заразились коронавірусом 18 912 людини, з них дітей - 1 447, медпрацівників - 435.
За добу:
- госпіталізували 5468 осіб;
- летальних випадків - 495;
- одужали - 7 605 осіб.
Протестували:
- методом ПЛР - 67 258 осіб,
- методом ІФА - 14 142 особи,
- експрес-тестами - 55 955 осіб.
Ситуація в регіонах
Найбільше випадків за добу в:
- Одеській області - 1606,
- Харківській області - 1242,
- Запорізькій області - 1225,
- Дніпропетровській області - 1253,
- Києві - 1023,
- Донецькій області - 1040.