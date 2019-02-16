Стрілок в штаті Іллінойс мертвий

Зловмисник убив щонайменше одну людину під час стрілянини

Неизвестный, открывший в пятницу стрельбу по людям в городе Орора (штат Иллинойс, США), мертв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chicago Tribune.

Так, вооруженное нападение произошло в пятницу в здании компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products. Мужчина открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом. По данным городского совета, стрелявший был схвачен, его мотивы неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в городе Орора (штат Иллинойс, США), в результате ранения получили четверо полицейских.

Также есть неподтвержденная информация об одном погибшем. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь и пожарные машины.