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Стрілецька асоціація США піддалася кібератаці за участю російських хакерів, - NBC

Автор: Анна Полисученко

Стрілецька асоціація США піддалася кібератаці із застосуванням вірусу-вимагача, за участю російських хакерів. На своїх ресурсах хакери розмістили 13 файлів, що належать, за їх твердженням, НСА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Більшість вкрадених документів стосуються грантів, що фінансуються з бюджету стрілецької асоціації. Якщо запитуваний хакерами викуп не буде виплачений, кіберзлочинці погрожують опублікувати і інші вкрадені файли. NBC не наводить суму, запитувану кіберзлочинцями.

Телекомпанія стверджує, що за атакою на НСА стоять хакери, які об'єдналися в угруповання Grief. Йдеться про колектив, що іменувався раніше Evil Corp, який американська влада пов'язує з Російською Федерацією і проти якого Мінфін США в 2019 році ввів санкції. З моменту введення санкцій Evil Corp могли змінити назву, щоб уникнути рестрикцій.

У прес-службі НСА не прокоментували відомості про ймовірну кібератаку. У той же час глава прес-служби стрілецької асоціації вказав у Twitter, що НСА "не обговорює питання, що стосуються її фізичної або електронної безпеки". За його словами, НСА вживає "надзвичайних заходів щодо захисту інформації, що стосується її членів, спонсорів та діяльності".

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