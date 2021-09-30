Стрілка в селі Одеської області знешкодили: подробиці інциденту

Як стало відомо, про стрілянину на вулиці села поліцейських сповістили місцеві жителі.

Після чого на місце події вирушили дільничні офіцери, які на той час відпрацьовували власників зброї у сусідньому населеному пункті.

Встановлено, що стрілянину з обрізу мисливської рушниці влаштував місцевий житель.

Під час перемовин з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців, внаслідок чого силовики відкрили вогонь у відповідь.

Після чого чоловік зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів, а потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми.

В цей час працівники поліції знешкодили зловмисника, щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям.