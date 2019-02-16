При стрільбі в США поранено чотирьох поліцейських

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Поліція перевіряє інформацію про загиблого

Невідомий відкрив стрілянину в місті Орора (штат Іллінойс, США), в результаті поранення отримали четверо поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію в Twitter.

Як повідомляється, стрілянина сталася в офісі компанії Henry Pratt. Нападник був озброєний пістолетом. В результаті постраждали кілька людей, серед них - четверо поліцейських.

Також є непідтверджена інформація про одного загиблого. На місце події прибули поліція, швидка допомога і пожежні машини.

Крім того, президента США Дональда Трампа поінформували про подію, повідомила журналістам прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

ALERT: There is an active shooter near and Highland Archer. Aurora Police are on the scene. More information will soon be available. — City of Aurora, IL (@CityofAuroraIL) February 15, 2019

EMERGENCY UPDATE 3 p.m.



THE SHOOTER HAS BEEN APPREHENDED! The area is still on lock down!



More information will be provided soon. — City of Aurora, IL (@CityofAuroraIL) February 15, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські правоохоронці виявили у Вашингтоні тіла трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями.

Як повідомляється, правоохоронці виявили в районі Форт-Девіс автомобіль з тілами двох чоловіків з вогнепальними пораненнями, і тіло ще одного чоловіка в десятках метрів від машини.