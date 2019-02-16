При стрільбі в США поранено чотирьох поліцейських

Поліція перевіряє інформацію про загиблого
Невідомий відкрив стрілянину в місті Орора (штат Іллінойс, США), в результаті поранення отримали четверо поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію в Twitter.
Як повідомляється, стрілянина сталася в офісі компанії Henry Pratt. Нападник був озброєний пістолетом. В результаті постраждали кілька людей, серед них - четверо поліцейських.
Також є непідтверджена інформація про одного загиблого. На місце події прибули поліція, швидка допомога і пожежні машини.
Крім того, президента США Дональда Трампа поінформували про подію, повідомила журналістам прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.
ALERT: There is an active shooter near and Highland Archer. Aurora Police are on the scene. More information will soon be available.— City of Aurora, IL (@CityofAuroraIL) February 15, 2019
EMERGENCY UPDATE 3 p.m.— City of Aurora, IL (@CityofAuroraIL) February 15, 2019
THE SHOOTER HAS BEEN APPREHENDED! The area is still on lock down!
More information will be provided soon.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські правоохоронці виявили у Вашингтоні тіла трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями.
Як повідомляється, правоохоронці виявили в районі Форт-Девіс автомобіль з тілами двох чоловіків з вогнепальними пораненнями, і тіло ще одного чоловіка в десятках метрів від машини.