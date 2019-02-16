ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

При стрільбі в США поранено чотирьох поліцейських

Новини » Надзвичайні події    16.02.2019 - 00:08
При стрільбі в США поранено чотирьох поліцейських
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Поліція перевіряє інформацію про загиблого

Невідомий відкрив стрілянину в місті Орора (штат Іллінойс, США), в результаті поранення отримали четверо поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію в Twitter.  

Як повідомляється, стрілянина сталася в офісі компанії Henry Pratt. Нападник був озброєний пістолетом. В результаті постраждали кілька людей, серед них - четверо поліцейських. 

Також є непідтверджена інформація про одного загиблого. На місце події прибули поліція, швидка допомога і пожежні машини.

Крім того, президента США Дональда Трампа поінформували про подію, повідомила журналістам прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські правоохоронці виявили у Вашингтоні тіла трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями.

Як повідомляється, правоохоронці виявили в районі Форт-Девіс автомобіль з тілами двох чоловіків з вогнепальними пораненнями, і тіло ще одного чоловіка в десятках метрів від машини.

США ввели нові санкції проти Венесуели Поліція повідомила про підозру 12 особам за порушення виборчого законодавства
Новини України Сполучені Штати АмерикиполицияСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся