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Стрілянина у Вашингтоні: повідомляється про трьох поранених

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Вашингтон, Субота 23 квітня 2022 04:16
Стрілянина у Вашингтоні: повідомляється про трьох поранених Поліція Вашингтона (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Поліція округу Колумбія, США, розшукує підозрюваного, який зробив кілька пострілів і поранив як мінімум трьох дорослих. Влада округу має намір посилити охорону урядових будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Інцидент стався на північному заході Вашингтона, на Коннектикут авеню. Влада округу Колумбія поки не повідомляє, чи спійманий стрілець. Прибулі на місце стрілянини співробітники поліції виявили чоловіка, жінку і дівчину з вогнепальними пораненнями. Їх відправили в медичні установи, але їх життю нічого не загрожує.

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