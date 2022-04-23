ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стрельба в Вашингтоне: сообщается о трех раненых

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 23 апреля 2022 04:16
Стрельба в Вашингтоне: сообщается о трех раненых Полиция Вашингтона (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Полиция округа Колумбия, США, разыскивает подозреваемого, который совершил несколько выстрелов и ранил как минимум троих взрослых. Власти округа намерены усилить охрану правительственных зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Инцидент произошел на северо-западе Вашингтона, на Коннектикут авеню. Власти округа Колумбия пока не сообщают, пойман ли стрелок. Прибывшие на место стрельбы сотрудники полиции обнаружили мужчину, женщину и девушку с огнестрельными ранениями. Их отправили в медицинские учреждения, но их жизням ничего не угрожает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает