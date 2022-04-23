Стрельба в Вашингтоне: сообщается о трех раненых
Полиция Вашингтона (Фото: nbcnews.com)
Полиция округа Колумбия, США, разыскивает подозреваемого, который совершил несколько выстрелов и ранил как минимум троих взрослых. Власти округа намерены усилить охрану правительственных зданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Инцидент произошел на северо-западе Вашингтона, на Коннектикут авеню. Власти округа Колумбия пока не сообщают, пойман ли стрелок. Прибывшие на место стрельбы сотрудники полиции обнаружили мужчину, женщину и девушку с огнестрельными ранениями. Их отправили в медицинские учреждения, но их жизням ничего не угрожает.
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