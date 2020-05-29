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Стрельба и стычки: в Броварах провели массовые задержания

Новости » Происшествия     29.05.2020 - 09:34
Стрельба и стычки: в Броварах провели массовые задержания
Фото: место задержания (twitter.com/Artem_Shewa)

По данному факту полиция открыла уголовное производство

В Броварах сегодня утром устроили стрельбу и столкновения. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Об этом сообщил в Twitter директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко.

В пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что по данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 УКУ (Хулиганство, - ред.).

Стрельба и стычки: в Броварах провели массовые задержанияФото: место задержания (twitter.com/Artem_Shewa)

Правоохранители предварительно установили, что конфликт произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. На месте стрельбы задержали 10 человек, у которых было оружие.

Фото: место задержания и изъятое оружие (kv.npu.gov.ua)

Задержанные прибыли из других регионов Украины. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, несколько дне назад произошли стрельба в центре Киева, в результате которой сильно пострадал человек. Позже стало известно, что жертвой покушения балканских киллеров стал главарь наркокартеля из Черногории Радое Звицер.

РБК-Украина писало, что задержание балканских киллеров произошло ночью в Одессе, пострадавший госпитализирован с ранениями, он находится в тяжелом состоянии

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины столкновениеСтрельба
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