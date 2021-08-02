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Під Маріуполем в конфлікті зі стріляниною постраждала 18-річна дівчина

Автор: Сергій Пишкін

Поліція Маріуполя відкрила кримінальне провадження стосовно стрілянини у селі Чермалик. Внаслідок інциденту 18-річна дівчина отримала кульове поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Маріуполя.

Згідно з даними слідства, 1 серпня, о 23:51 в селі Чермалик, 46-річний чоловік відкрив вогонь з вогнепальної зброї внаслідок словесного конфлікту з місцевими мешканцями. Одна з куль зачепила ногу 18-річної дівчини .

"Встановлено жителя Кіровоградської області, який відкрив стрілянину. Дівчину, яка отримала ушкодження ноги, доставили до медичного закладу", - повідомляє пресслужба.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 4 ст. 296 Кримінального Кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 7 років.

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