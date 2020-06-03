Стрілянина в Одесі і землетрус в Івано-Франківській області: новини за 2 червня

В Одесі на ринку стріляли, в Івано-Франківській області стався землетрус, а в Слов'янську - спалах коронавирусу. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 2 червня, - в матеріалі РБК-Україна

В Одесі на ринку сталась стрілянина, є поранені

В Одесі сталась стрілянина на промтоварному ринку "Сьомий кілометр". Внаслідок події поранені двоє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як встановили правоохоронці, у магазині тканин на промтоварному ринку невідомі влаштували стрілянину. Стріляли у бік працівників торговельного закладу. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували. Потім стрілки сіли в свої автомобілі і зникли з місця подій.

Опубліковано відео з місця події.

В Івано-Франківській області стався другий землетрус за добу

Вчора ввечері в Івано-Франківській області стався землетрус силою 2,7 бала за шкалою Ріхтера. Це вже другий землетрус в регіоні за минулу добу.

Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю.

Як повідомляється, сейсмологи зафіксували підземні поштовхи в районі міста Долина о 21:05 на глибині двох кілометрів. Як зазначають у центрі, землетрус є дещо слабшим за попередній, який виник о 7:22 ранку, однак і його можна було відчути всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

У Слов'янську спалах коронавірусу: школи і фітнес-центри знову закриють

Спалах коронавірусу стався у Слов’янську Донецької області. Карантин на невизначений час посилили.

Про це повідомляється на сайті Слов’янської міськради.

За три доби коронавірус виявили у трьох мешканців. Ще чотирьох громадян з підозрою на інфекцію госпіталізували до міської лікарні.

Зі складів Держрезерву зникло майже 2700 вагонів зерна

На складах Держрезерву у Тернопільській області під час перевірки не дорахувалися майже 2700 вагонів зерна. Сума збитків оцінюється на понад 800 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Під час аудиторської перевірки на підприємствах не знайшли 150 тонн зерна. При цьому за документами деякий товар нібито знаходиться на складах, але аудитори його не виявили.

ФСБ заявила про затримання в Криму українського військового

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації заявила про затримання українського військового. Силовики заявили, що він нібито намагався незаконно перетнути кордон Росії.

Про це повідомляють "РИА Новости".

За їх інформацією військовий нібито незаконно перетнув українсько-російський кордон в обхід встановлених пунктів пропуску, опинившись на території Криму. Відносно чоловіка порушено кримінальну справу.

Убивство сина Соболєва: Інтерпол оголосив у розшук ймовірного організатора

Інтерпол оголосив у розшук росіянина Юсупа Абуєва. Його підозрюють в організації замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і у вбивстві його 3-річного сина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інтерполу.

Зазначено, що 26-річний уродженець Московської області розшукується Україною. Він підозрюється у здійсненні вбивства за попередньою змовою.

Затримано ще 13 учасників перестрілки в Броварах

У Києві, Броварах та Ірпені затримали ще 13 учасників перестрілки в Броварах. Серед них є кримінальний авторитет, який "виступив" на стороні місцевих перевізників.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, всім затриманим оголосили про підозру у бандитизмі та замаху на умисне вбивство.

Київ остаточно переходить на е-квиток у транспорті: названо дату

Громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток з 1 липня 2020 року. З цього числа оплатити поїздку можна буде проїзною картою, картою метро (в метрополітені), банківською картою або разовим квитком з QR-кодом.

Про це повідомляє прес-служба київського метро.

Директор Vogue Ukraine потрапила в гучний скандал через заяви про громадянську війну в Україні

Юлія Пелипас, fashion-директор Vogue Ukraine написала на своїй сторінці в Instagram в сторіз, що в Україні йде громадянська війна. Її заява викликала шквал критики з боку українців.

Пелипас розмістила свій текст, реагуючи на хвилю протестів в США. Вона написала англійською мовою, зазначивши, що була свідком громадянської війни в Україні.

Під Києвом випав літній сніг: з'явилося відео

У Київській області 2 червня випав літній сніг, який йшов близько 10 хвилин. Звичайно ж, покрив швидко танув, але подекуди місцями лежали дрібні "кучугури".

У мережі з'явилося відео, опубліковане Telegram-каналом "Політика Страни", на якому видно невеликі скупчення снігу. Літній сніг на другий день червня побачили жителі села Демидів Вишгородського району, що за 40 кілометрів від столиці.